2021/05/03 | 23:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

597 مشاهدة

حذرت الجبهة التركمانية، الاثنين، من الآثار الناجمة للخروقات الامنية المتكررة في الفترة الاخيرة واستغلالها سياسيا وترك محافظة كركوك وابناءها عرضة لمصير امني مجهول.

وقالت الجبهة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 أيار 2021)، ان "محافظة كركوك تتعرض مرة اخرى الى هجمات ارهابية تودي بحياة منتسبي القوات الامنية الابطال، وهذه المرة اقدمت عناصر من عصابات داعش الارهابية بشن تعرض على قصبة بشير التركمانية استشهد على اثره احد ابطال فوج بشير للحشد الشعبي وجرح عدد من المنتسبين".

واضاف البيان، ان "الجبهة التركمانية العراقية تجدد تحذيرها من الآثار الناجمة للخروقات الامنية المتكررة في الفترة الاخيرة واستغلالها سياسيًا وترك المحافظة وابناءها عرضة لمصير امني مجهول".

وطالبت الجبهة، "القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل العاجل والفوري عبر ارسال قوة اتحادية من جهاز مكافحة الارهاب لبسط الامن في كامل الحدود الإدارية من قبل القوات الاتحادية حصرا وتعزيز الجهد الاستخباري لتفويت الفرصة لكل من يريد تعكير صفو الامن في المحافظة و الحفاظ على ارواح المواطنين".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من تفاقم الازمة الامنية في كركوك والمطالبة بتدخل حكومي عاجل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من تفاقم الازمة الامنية في كركوك والمطالبة بتدخل حكومي عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).