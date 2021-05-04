2021/05/04 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برنامج‭ ‬كوفاكس‭ ‬يستعيد‭ ‬حيويته‭ ‬بفضل‭ ‬موديرنا‭ ‬والسويد بروكسل‭- ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ -‬نيودلهي‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬– ‭ ‬أعلنت‭ ‬أوروبا‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬تخفيف‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬مكافحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬واقترح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬فتح‭ ‬حدوده‭ ‬أمام‭ ‬المسافرين‭ ‬المحصنين‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬فيما‭ ‬يواصل‭ ‬الوباء‭ ‬تفشيه‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬حيث‭ ‬ناهز‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬20‭ ‬مليونًا‭.‬وما‭ ‬زالت‭ ‬المستشفيات‭ ‬مكتظة‭ ‬في‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوربا‭ ‬تخفف‭ ‬الإغلاق‭ ‬وكورونا‭ ‬تفتك‭ ‬بالهند‭ ‬والدانمارك‭ ‬تمنع‭ ‬نهائياً‭ ‬لقاح‭ ‬جونسون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوربا‭ ‬تخفف‭ ‬الإغلاق‭ ‬وكورونا‭ ‬تفتك‭ ‬بالهند‭ ‬والدانمارك‭ ‬تمنع‭ ‬نهائياً‭ ‬لقاح‭ ‬جونسون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).