2021/05/04 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- برنامج كوفاكس يستعيد حيويته بفضل موديرنا والسويد بروكسل- جنيف – الزمان -نيودلهي -(أ ف ب) – أعلنت أوروبا الاثنين عن تخفيف مزيد من إجراءات مكافحة كوفيد-19 واقترح الاتحاد الأوروبي فتح حدوده أمام المسافرين المحصنين مع اقتراب فصل الصيف، فيما يواصل الوباء تفشيه في الهند حيث ناهز عدد الإصابات 20 مليونًا.وما زالت المستشفيات مكتظة في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوربا تخفف الإغلاق وكورونا تفتك بالهند والدانمارك تمنع نهائياً لقاح جونسون) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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