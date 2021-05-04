مقتل 3 في انفجار ذخيرة لفصيل مسلح والأسد مرشحاً للرئاسة مع اثنين مجهولين

2021/05/04 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفوعة‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬بيروت‭- – ‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة،‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬مستودع‭ ‬ذخيرة‭ ‬قرب‭ ‬مخيم‭ ‬للنازحين‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬رجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ناجماً‭ ‬عن‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭.‬‮ ‬‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬طلبات‭ ‬مرشحين‭ ‬الى‭ ‬الانتخابات‭ […]

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