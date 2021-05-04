2021/05/04 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حاولتُ كثيراً تدجيج القصة بمصطلحات نقدية فنية ممكنة لفلم ممتع حصد أهم جوائز الأوسكار العالمي ، لكنني فشلتُ مثل تلميذٍ غضٍّ يكره معلّم درس الحساب وعصاه ذات الفقار الكثيرة . كائن بديع واحد اتكأ عليه هذا الشريط المدهش الذي شال اسم أرض الرحّالة .
هي الممثلة المذهلة فرانسيس ماكدورماند ، أما الباقون فثانويون تماماً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حياة فازت بأوسكار السنة-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هي الممثلة المذهلة فرانسيس ماكدورماند ، أما الباقون فثانويون تماماً […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حياة فازت بأوسكار السنة-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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