حياة فازت بأوسكار السنة-علي السوداني

2021/05/04 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاولتُ‭ ‬كثيراً‭ ‬تدجيج‭ ‬القصة‭ ‬بمصطلحات‭ ‬نقدية‭ ‬فنية‭ ‬ممكنة‭ ‬لفلم‭ ‬ممتع‭ ‬حصد‭ ‬أهم‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭ ‬العالمي‭ ‬،‭ ‬لكنني‭ ‬فشلتُ‭ ‬مثل‭ ‬تلميذٍ‭ ‬غضٍّ‭ ‬يكره‭ ‬معلّم‭ ‬درس‭ ‬الحساب‭ ‬وعصاه‭ ‬ذات‭ ‬الفقار‭ ‬الكثيرة‭ .‬ كائن‭ ‬بديع‭ ‬واحد‭ ‬اتكأ‭ ‬عليه‭ ‬هذا‭ ‬الشريط‭ ‬المدهش‭ ‬الذي‭ ‬شال‭ ‬اسم‭ ‬أرض‭ ‬الرحّالة‭ .‬ هي‭ ‬الممثلة‭ ‬المذهلة‭ ‬فرانسيس‭ ‬ماكدورماند‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬الباقون‭ ‬فثانويون‭ ‬تماماً‭ […]

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