2021/05/04 | 00:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني: السيطرة على حريق اندلع في مستشفى العباس الاهلي بكربلاء » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 00:06

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