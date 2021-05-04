2021/05/04 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاثنين، دعوة لرئيس مجلس النواب الإيطاليّ روبيرتو فيكو لزيارة العراق.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 ايار 2021)، أن "وزير الخارجيّة العراقيّة فؤاد حسين التقى رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو في العاصمة الإيطالية روما، وجرى في اللقاء التأكيد على أهمّية الدفع بالعلاقات الثنائيّة بما يُحقّق مصالح كلا البلدين".

وأعرب الوزير عن "تطلّع العراق لتفعيل أطر التعاون مع إيطاليا في مُختلِف المجالات؛ وذلك في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات مُتميّزة"، مُوجهاً له "الدعوة باسم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لزيارة العراق".

وأطلع الوزير "رئيس مجلس النواب على مُستجدّات الأوضاع في العراق، ومنها الوضع الأمنيّ"، مُوضِحاً أنّ "الوضع الأمنيّ في العراق في تحسُّن مُقارَنة بالسابق، كما تطرّق إلى ملفات ومنها: عائلات داعش، وجُيُوب الإرهاب".

ولفت إلى أنّ "الحُكُومة تبذل جُهُوداً كبيرة لعودة ما تبقى من النازحين، وتهيئة بيئة آمنة لعودتهم إلى مناطق سُكناهم".

وفي الشأن السياسيّ، بيَّن الوزير أن "هناك جهد حُكُوميّ للتهيئة لانتخابات مُبكّرة في الشهر العاشر من العام الحالي"، مشيرا الى "أهمية حضور مراقبين من الاتحاد الاوربي لمراقبة سير العملية الانتخابية".

ودعا الى "أهمّية عقد اجتماعات اللجنة العراقيّة-الإيطاليّة المُشترَكة، وتفعيل مُذكّرة التفاهم في المُشاورات السياسيّة".

كما تطرّق إلى "جائحة كورونا، وتحدّياتها الصحّية والاقتصاديّة، وتحسُّن الوضع العالميّ مع اكتشاف اللقاح؛ مما أدّى إلى تعافي أسعار النفط".

وتباحث الجانبان عن "تحدّيات الأمن الإقليميّ وانعكاساته على الوضع في العراق"، ودعا الوزير إلى "ضرورة اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الخلافات وُصُولاً إلى إنهاء الأزمات في المنطقة".





واشار إلى أن "زيارة قداسة البابا فرنسيس مثّلت رسالة تضامن إنسانية عميقة"، داعياً إلى "أهمِّية استثمارها وإعادة اعمار مدينة أور التاريخية وتحويل الأماكن فيها إلى مراكز لجذب السياحة الدينية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يوجه دعوة لرئيس مجلس النواب الإيطالي لزيارة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يوجه دعوة لرئيس مجلس النواب الإيطالي لزيارة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).