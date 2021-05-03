أكثر من 62 ألف.. بايدن يعلن رفع سقف قبول اللاجئين

2021/05/04 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قرر رفع عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 62500، بعد أن كان الحد الأقصى الذي فرضه سلفه دونالد ترامب يبلغ 15 ألفا.

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