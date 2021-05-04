نائب وزير الحج: أكثر من مليون شخص اعتمروا خلال رمضان.. وخطة للعشر الأواخر

2021/05/04 | 00:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: أكَّد عبدالفتاح بن سليمان مشاط، نائب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، ارتفاع الطاقة التشغيلية لتمكين دخول المزيد من المعتمرين والمصلين، واستمرار العمل على رفع الجاهزية خلال عيد الفطر.وقال نائب وزير الحج والعمرة في …

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