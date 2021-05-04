اخماد حريق داخل مخزن في مستشفى العباس الأهلي بكربلاء

2021/05/04 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، من السيطرة على حادث حريق اندلع في مستشفى العباس الاهلي بمحافظة كربلاء.وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت من الوهلة الأولى بعد اندلاع حادث حريق داخل مخزن للأدوية واسطوانات الأوكسجين في مستشفى العباس الأهلي الواقع في مركز محافظة كربلاء المقدسة" .واضاف، ان" فرق الدفاع المدني طوقت الحريق وعزلت النيران ثم نفذت عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على النيران ومنع اتساعها الى شواغر المستشفى"، مؤكدا ان الفرق تمكنت من انهاء الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وحالت الى عدم تأثر عمل المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمواطنين" .وطلب الدفاع المدني، بحسب البيان، فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

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