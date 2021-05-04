الحشد يعلن انتهاء التعرض الإرهابي جنوب غرب كركوك والسيطرة على الموقف

2021/05/04 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلن آمر اللواء 16 بالحشد الشعبي نبيل البشيري، انتهاء التعرض الإرهابي جنوب غرب محافظة كركوك بدحر الإرهابيين والسيطرة على الموقف بالكامل.وقال البشيري في بيان، إن "مجموعة من فلول داعش الإرهابي تعرضت، مساء الاثنين، على نقاط للفوج الثاني باللواء 16 بالحشد الشعبي في قاطع بشير جنوب غرب كركوك، حيث تصدى ابطال اللواء للتعرض الإرهابي"، مؤكدا أنه "تم السيطرة على القاطع بشكل كامل وسط انتشار كثيف لمقاتلي اللواء 16 بالحشد الشعبي". وأضاف البشيري، أن "التعرض الإرهابي اسفر عن استشهاد المقاتل حسن احمد محمد واصابة ثلاثة مقاتلين آخرين وهم: علي شريف حسين وحسين محمد صلاح الدين ومؤيد خضر تقي".

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