الصواريخ تنهمر على قاعدة قرب بغداد والبنتاغون ينفي وجود قواته فيها

2021/05/04 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬بتعرض‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬إلى‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬شمالي‭ ‬العراق‭.‬ وقال‭ ‬المصدر‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجهولين‭ ‬أطلقوا‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ من‭ ‬نوع‭ ‬كاتيوشا‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬بلد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‮»‬‭.‬ بعد‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬قصف‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬بصاروخين‭ ‬كانت‭ ‬إصابة‭ ‬احدهما‭ ‬داخل‭ ‬معسكر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إصابات‭ ‬ايضاً‭.‬ […]

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