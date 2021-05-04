يوم ساحر يُسمع مَن به صَمم

2021/05/04 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ياله‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬عظيم‭ ‬وساحر‭ ‬يجيء‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬مرةً‭ ‬واحدة،‭ ‬وياليته‭ ‬يطبع‭ ‬صورته‭ ‬وصوته‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أيام‭ ‬العام،‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة،‭ ‬الذي‭ ‬أنطق‭ ‬السياسيين‭ ‬والزعامات‭ ‬بكلام‭ ‬يشبه‭ ‬الاحلام‭ ‬الملونة‭ ‬التي‭ ‬ترفرف‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬الصحافيين‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬لا‭ ‬يرجون‭ ‬منه‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬يتذكره‭ ‬السياسيون‭ ‬المُتغنون‭ ‬بحرية‭ ‬التعبير‭ ‬اليوم،‭ ‬في‭ ‬أسابيع‭ ‬أو‭ […]

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