الكويت تمنع سفر غير الملقحين والأردن يفتح معبرين مع السعودية وسوريا

2021/05/04 | 00:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬ حظرت‭ ‬الكويت‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬مواطنيها،‭ ‬باستثناء‭ ‬الملقحين‭ ‬منهم‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مركز‭ ‬التواصل‭ ‬الحكومي‭ ‬الاثنين‭.‬ ونشر‭ ‬المركز‭ ‬بيانا‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬السماح‭ ‬بالسفر‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬للمواطنين‭ ‬ومرافقيهم‭ ‬من‭ ‬أقرباء‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬والعمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قد‭ ‬حُصّنوا‭ ‬من‭ […]

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