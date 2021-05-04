بالصور.. آلاف الزائرين يحيون ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام

2021/05/04 | 00:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانيحيي آلاف الزائرين ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام) في محافظة النجف الأشرف وسط إجراءات أمنية مشددة.ووثقت وكالة الانباء العراقية (واع) الزائرين الوافدين من مختلف المحافظات مع حضور ليس بالكثير للزائرين الأجانب بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

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