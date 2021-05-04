دام 27 عاما.. بيل وميليندا غيتس يعلنان

2021/05/04 | 00:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الملياردير الأميركي، بيل غيتس، وزوجته ميليندا توصلهما لقرار بإنهاء زواجهما الذي دام 27 عاما.

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