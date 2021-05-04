خطوات فى عالم الفلسفة - عمرو إمام عمر

2021/05/04 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمرو_إمام_عمر يواجه من يخطوا خطواته الأولى فى عالم الفلسفة صعوبات جمة لمتابعة و ربط المدارس الفلسفية المختلفة بعضها ببعض ، كذلك تتبع النشأة التاريخية و تطور كل منها ، و قد تأخذه فى بداية طريقه مدرسة ما و يتحمس لها بدون أن يدرى أسباب نشأتها و تطورها ، و لا يمر على هذا الحماس كثيرا حتى تأخذه كلمات و أفكار فيلسوف ما قد يكون من مدرسة فلسفية مخالفة للمدرسة التى تحمس لها فى البداية ، مما يضعه فى أوقات كثيرة فى حالة م ......





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