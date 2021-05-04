2021/05/04 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصر، الاثنين، عن توقيع صفقة أسلحة مع فرنسا تشتري بموجبها 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، "في إطار تطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تطوير وتنمية".. مصر تعلن شراء 30 طائرة من طراز رافال جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تطوير وتنمية".. مصر تعلن شراء 30 طائرة من طراز رافال جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).