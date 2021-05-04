اندلاع حريق داخل

2021/05/04 | 01:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين،

اخماد حريق داخل مستشفى العباس الأهلي

في محافظه كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع

المدني سيطرت من الوهلة الأولى بعد

اندلاع حادث حريق داخل مخزن للأدوية

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