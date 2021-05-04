عشتاريات - محمد بن زكري

2021/05/04 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_بن_زكري * تعاليْ أعيدُ اكتشافكِ ..بينَ البراعمِ أتلو النّدى في مداكِ البهيّْو إني أسميكِ تانيتَ ..



إني أسميكِ عشتارَإني أسمّيكِ هيرافكم هيَ مزهرةٌ سقساتُ الأنوثةِ في لحنكِ القمريّْو كم للجمالِ دويّْ و كم أشتهي أن أسافرَ في كونكِ المخمليّْوأن أحتويكِ حقولاً من الوردِ تنبضُ بين يديّْ أقبّل ثغركِ ألفاً ، وألفاً أقبّل كنزَ الخلودِ الطريّْو إني أنا العاشقُ الوثنيّ < ......





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