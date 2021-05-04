2021/05/04 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش • بقلم: نهاد أبو غوشيعيد قيام سلطات الاحتلال بإعدام السيدة الفلسطينية الستينية رحاب الحروب (60) قرب حاجز عسكري احتلالي بين مدينتي بيت لحم والخليل، قضية الإعدامات الميدانية، أو القتل خارج نطاق القانوني إلى الواجهة، وهي قضية لم تعد مجرد سلسلة من الحوادث الفردية المتفرقة، بل سلوك منهجي ثابت، يحظى بدعم وغطاء القيادات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال، بل يحظى كذلك بفتاوى دينية من حاخامات ومرجعيات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول الإعدامات الميدانية وعمليات القتل خارج نطاق القانون - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول الإعدامات الميدانية وعمليات القتل خارج نطاق القانون - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).