قراءة لشهادة رياض حجاب حول – ب ك ك – - صلاح بدرالدين

2021/05/04 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين القيادي البعثي ، ورئيس حكومة الأسد – سابقا – والمعارض حاليا السيد د رياض حجاب ، وفي حلقة خاصة على تلفزيون سوريا ( 2 – 5 – 2021 ) يشهد :" قبل ثماني سنوات من اليوم، وبعد مقتل طاقم خلية الازمة في دمشق بتاريخ 18.07.2012.



وبعدها بيومين أي في 20.07.2012 اجتمع " بشار الأسد " مع قادة الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في منطقة الجزيرة، وقام بإعطاء الأوامر لهؤلاء القادة , وطلب منهم بوجوب تسليم كافة ......





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