"تقديم فتيات قاصرات لملياردير أميركي".. تأجيل محاكمة صديقة جيفري إبستين

2021/05/04 | 02:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت قاضية أميركية، الاثنين، على طلب سيدة المجتمع البريطانية، غيسلين ماكسويل، بتأجيل محاكمتها بتهمة تقديم فتيات قاصرات لرجل الأعمال الأميركي المنتحر، جيفري إبستين، الذي اعتدى عليهن جنسيا

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