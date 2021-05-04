هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عراقية تستضيف متعاقدين أميركيين

2021/05/04 | 02:46 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت ثلاثة صواريخ مساء الإثنين على قاعدة جوية في شمال بغداد، وفق ما أفاد مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مسؤولو أمن عراقيون إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية العراقية التي تقع شمالي بغداد وتستضيف متعاقدين أميركيين.

وذكرت مصادر أن ثلاثة صواريخ أخرى سقطت قرب القاعدة، كما ذكرت وكالة "رويترز".



ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

والهجوم الصاروخي هو الثاني في أقل من 24 ساعة بعدما استهدف صاروخان مساء الأحد مطار بغداد حيث يتمركز أيضاً جنود أميركيون في إطار قوة التحالف للتصدي لتنظيم "داعش".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.



وسبق أن أعلنت جماعات مسلحة، يقول بعض المسؤولين العراقيين إنها مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن وقائع مماثلة.

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وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي: "هذه الأعمال التي يراد منها إضعاف قدرات القوات الأمنية العراقية، لن تمر دون حساب للعناصر الإرهابية التي تقوم بهكذا أفعال خارجة عن القانون وفق أجندة لا تريد الخير للعراق وأهله، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

استهدف صاروخان مساء الأحد مطار بغداد.



وأفاد مسؤول أمني وكالة الصحافة الفرنسية أنّ أحد الصاروخين سقط قرب القاعدة الجوية في مطار بغداد حيث تتمركز قوات التحالف ضدّ تنظيم "داعش" الذي تقوده واشنطن.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أنّ الصاروخ الثاني اعترضته منظومة"سي رام" الدفاعية، وهي بطاريات مضادّات جوية نشرها الأميركيون لحماية قواتهم في بغداد وإقليم كردستان العراق بعدما استهدفت بعشرات الهجمات الصاروخية.

ومنذ تسلّم الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة في نهاية يناير (كانون الثاني)، استهدف نحو 30 هجوماً بعبوّات ناسفة أو صواريخ أرتالاً لوجستية تابعة للتحالف الدولي وقواعد تضم جنوداً أميركيين والسفارة الأميركية في بغداد.

وأدّت هذه الهجمات إلى مقتل متعاقدَين أجنبيين وتسعة عراقيين هم متعاقد وثمانية مدنيين.

واستهدفت عشرات الهجمات الصاروخية الأخرى الأميركيين في العراق منذ خريف عام 2019 في ظلّ إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، وقد خلّفت أيضاً قتلى وجرحى.

وبلغت الهجمات مستوى جديداً منتصف أبريل (نيسان) حين نفّذت فصائل عراقية موالية لإيران لأول مرة هجوماً بطائرة مسيّرة مفخّخة على قاعدة عسكرية تستضيف أميركيين في مطار أربيل شمال البلاد.

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