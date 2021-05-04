اشتباكات بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم جنوبي كركوك

2021/05/04 | 02:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باندلاع اشتباكات بين القوات الامنية وعناصر ينتمون إلى تنظيم داعش، في منطقة وادي الشاي جنوبي محافظة كركوك.

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وأبلغ المصدر مراسل "ناس"، ليلة الاثنين على الثلاثاء، (4 آيار 2021)، أن "اشتباكات شرسة تدور الآن في محيط قرية الطامور بقضاء داقوق".

وأضاف أن "الحصيلة الاولية اصابة عنصرين من الجيش العراقي، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر".

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