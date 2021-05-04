2021/05/04 | 03:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الاثنين، وقف 230 إطفائيا عن العمل وملاحقتهم قضائيا لمشاركتهم في مظاهرة، الأحد، في الجزائر العاصمة من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم.

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