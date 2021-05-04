البصرة تجهز أسود الرافدين للتصفيات المونديالية

2021/05/04 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم معسكرا تدريبيا في محافظة البصرة يبدأ في الثامن عشر من الشهر الحالي ويختتم في الثلاثين منه تحضيرا لخوض التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وأمم آسيا الصين 2023.

وقال المدير الإداري لاسود الرافدين باسل كوركيس في تصريح خص به “الصباح الرياضي”: ان معسكر المنتخب سيشهد خوض مباراتين تجريبيتين في ملعب جذع النخلة أمام منتخبي طاجيكستان والنيبال يومي الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الحالي.

واشار الى ان الجهاز الفني بقيادة السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش يعول كثيرا على هاتين المباراتين من اجل الوصول الى الجاهزية المطلوبة وزيادة عاملي التفاهم والانسجام بين اللاعبين، لاسيما ان المحطة المقبلة تتطلب جهدا وتركيزا عاليين من اجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل بخطف بطاقة التأهل إلى التصفيات الحاسمة وضمان بلوغ النهائيات القارية.

واضاف ان منتخبنا سيشد رحاله إلى المنامة وبالتحديد بعد ختام معسكر البصرة نهاية الشهر الحالي للشروع بالتحضير لخوض مبارياته الثلاث المتبقية في التصفيات، مبينا ان أسود الرافدين سيقص شريط التصفيات بمواجهة كمبوديا في السابع من الشهر المقبل، ويلاقي هونغ كونغ في الحادي عشر منه، ويختتم مشواره بلقاء ايران في الخامس عشر من حزيران.

تجدر الاشارة الى ان منتخبنا يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، يليه المنتخب البحريني وفي جعبته تسع نقاط، وتقف إيران في الترتيب الثالث بست نقاط، ثم هونغ كونغ رابعا بخمس نقاط، وتتذيل كمبوديا المجموعة بنقطة يتيمة.

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