إدارة الشرطة تقيل الجهاز الفني المساعد

2021/05/04 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

أعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة، أمس الاثنين، اقالة الجهاز الفني المساعد لفريقها الكروي على خلفية الوداع المبكر للقيثارة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا.



ونشرت الادارة بيانا رسميا عبر موقعها الرسمي جاء فيه "قدمت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي شكرها وتقديرها العاليين للملاك التدريبي المساعد للفريق المكون من الأردني هيثم الشبول وحسين عبد الواحد، ومدرب حراس المرمى عماد هاشم، لما بذلوه من جهدٍ كبير خلال تواجدهم مع الفريق في مشوارهم سواء في الدوري أو البطولة الآسيوية".

واضاف البيان " ان الادارة تتمنى لهم التوفيق في مشوارهم المقبل مع الأندية أو المنتخبات الوطنية".

وشكل الاداء المخيب والخروج المحبط للشرطة من البطولة الآسيوية صدمة كبيرة لعشاق الفريق والمتابعين، لاسيما ان القيثارة قدم مستويات مبهرة في النسخة الأخيرة للبطولة وكان قريبا جدا من خطف بطاقة التأهل، إلا أن هفوات بسيطة حالت دون ذلك.

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