الجوية يطمحُ للتعويض من بوابة الديوانية

2021/05/04 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

يحتضنُ ملعب الشعب الدولي في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء اللقاء المؤجل من الاسبوع 27 من الدوري الممتاز بكرة القدم ، الذي يجمع القوة الجوية وفريق الديوانية ، وكانت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية وافقت على طلب ناديي القوة الجوية والشرطة الخاص بتأجيل مباراتيهما يوما واحدا بغية اتاحة الفرصة للاعبي الفريقين في اخذ قسط من الراحة بعد مشاركتهما في دوري اندية ابطال اسيا اثر وصولهما المتأخر الى بغداد . وتبدو حظوظ الجوية هي الراجحة في هذه المباراة بعد تصدره جدول الترتيب بـ 59 نقطة وبفارق 30 نقطة عن منافسه الديوانية الذي يحتل المركز الـ 15 بـ 29 نقطة.



ويسعى الازرق الى الابتعاد عن مطارديه عبر خصم قد يجده سهلا بالنسبة له برغم ان مباراة الذهاب التي جرت في الديوانية انتهت بالتعادل السلبي ، بينما ستكون هذه المباراة فرصة للجوية من اجل مصالحة جمهوره بعد الكبوات التي تعرض لها في البطولة الاسيوية وخرج منها مثقلا باربع هزائم وتعادلين و بالتاكيد لن تمر تجربة ابناء المدرب ايوب اوديشيو في هذه البطولة مرور الكرام ، اذ نجح الاخير في تجريب ومنح الفرصة الى عدد من اللاعبين البدلاء مع اجراء بعض التغييرات على مراكزهم والاهم من كل ذلك اكتشاف والوقوف على موهبة مهاجمه الجديد الكولومبي جيفرسون الذي سيكون له شأن كبير للازرق في مقبل المناسبات ، بعد ان قدم اوراق اعتماده بنجاح الى مدربه .

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