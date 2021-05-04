مدير منظمة الصحة العالمية يعتزم الترشح لولاية ثانية

2021/05/04 | 03:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعيعتزم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الترشح لولاية ثانية على رأس المنظمة، وفق ما ذكر موقع "ستات نيوز" الأميركي المختص بالشؤون الصحية.ولم يكشف وزير الصحة والخارجية الإثيوبي السابق البالغ 56 عاما حتى الآن إن كان يعتزم البقاء في منصبه أم لا، لكن مصدرا مقربا منه قال للموقع الأمريكي إن المدير العام ينوي الترشح لولاية ثانية بعد انتهاء ولايته الأولى العام المقبل.وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس" أكدت المنظمة فتح باب الترشح لمنصب المدير العام الشهر الماضي بدون ذكر إن كان تيدروس سيتقدم بترشحه، مبينة أنه يجوز للدول الأعضاء تسمية مرشحين من الآن حتى سبتمبر".وأضافت أن "جميع المقترحات ترسل في مغلفات مختومة إلى رئيس المجلس التنفيذي ويتم التعامل معها ببالغ السرية إلى أن يتم فتحها في الوقت المناسب".وانتخب تيدروس مديرا لمنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عام 2017 ليصبح أول إفريقي يتولى هذا المنصب. ويحق للمدير العام لمنظمة الصحة بولايتين كل واحدة من خمس سنوات كحد أقصى، ويتم انتخابه من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. وبرز تيدروس على الصعيد العالمي مع تصديه لحالات صحية طارئة عدة أبرزها جائحة كوفيد إضافة إلى تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية وغرب أفريقيا.المصدر: RT

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