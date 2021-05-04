تجاوزت 3400 دولار.. عملة الإيثر المشفرة تواصل ارتفاعها القياسي 

2021/05/04 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت عملة "إيثر" المشفرة ارتفاعها، الثلاثاء، لتسجل سعرا قياسيا جديدا تجاوز 3400 دولار بعد أن كانت قد تخطت، الاثنين، حاجز 3 آلاف دولار لأول مرة.

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