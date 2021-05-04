الكاظمي:‏ نستحضر قيم التضحية والعدل والنزاهة في ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)

2021/05/04 | 04:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام تمثل منهجا ونبراسا في تحقيق الاصلاح.وقال الكاظمي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، "نستحضر قيم التضحية والعدل والنزاهة والتواضع والرحمة والمحبة، في ذكرى استشهاد الإمام علي (ع)، لتكون مناراً للأجيال ومورداً للفخر والاعتزاز" .واضاف: ان "سيرة أمير المؤمنين تمثل منهجاً ونبراساً في تحقيق الإصلاح ومحاربة الظلم والفساد والإرهاب"، مؤكدا ان "علي (ع)، هو بوصلة الحق ودليله".

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