تجمع في تونس دعما لصحافيَين مغربيين

2021/05/04 | 04:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمع صحافيون وناشطون، الاثنين، في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المغربيين المعتقلين منذ أشهر، عمر الراضي وسليمان الريسوني، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

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