أنا ومعزاتي

2021/05/04 | 05:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مساءلتكم ليست عداءً للجيش أو مساندة لنظام الضد، مساءلتكم واجبة عليكم تجاه النظام الذي تحبون، "مش كل حاجة مؤامرة إخوان" يا أهل الكنانة"

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