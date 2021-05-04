عندما حكمنا الاطفال.. لمدة قرنين . - محمد حسين يونس

2021/05/04 | 06:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس يقول ( لوتسو تشين ) المفكر الصيني حوالي 1175 م ((التاريخ ليس مجرد جمع للوقائع غير المترابطة بل هو سجل لسير النمو و التحول )) ..



في هذا الإطار..



فلنلق نظرة علي نمو و تحول أسرة من الشيعة حكمت المنطقة ( شمال إفريقيا و سوريا و الحجاز ) لمدة قرنين ..((من 972م/ 362 هـ حتي 1171م/ محرم 567هـ.)) و أثرت علي تطورها و نموها ..



و ثقافتها ..



و عقيدتها .



و علي شعب مبتلي بكونه دائم الترحيب بالغزاة ......





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