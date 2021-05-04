ليست جائحة الإنفلونزا أو الطاعون..

2021/05/04 | 06:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص تقرير جدية مشنور على موقع "ساينس أليرت" إلى أن "أسوأ" فترة في تاريخ البشرية ليست فترة الطاعون في العصور الوسطى، ولا جائحة الإنفلونزا، عام 1918، التي أدت إلى وفاة نحو 100 مليون شخص، ولا حتى جائحة كورونا الحالية التي لا تضاهي أي من الكوارث السابقة، لكنها حقبة بدأت عام 536 ميلادية

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