إجراء إيراني يشير لاحتمال قرب إطلاق سراح معتقلين أميركيين

2021/05/04 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "الغارديان" إن السلطات الإيرانية نقلت اثنين من المعتقلين الأميركيين الإيرانيين البارزين إلى موقع آخر داخل سجن "إيفين" في إجراء أدى سابقا إلى إطلاق سراح معتقلين.

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