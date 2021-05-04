الزراعة العراقية تسعى لإقرار البرامج الوطنية لزيادة إنتاج الحبوب ووحدة المساحة

2021/05/04 | 07:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، خططها لزيادة إنتاجية المحاصيل بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، فيما تحدثت عن موعد تسليم مستحقات الفلاحين.وقال مهدي ضمد القيسي مستشار وزارة الزراعة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزارتي …

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