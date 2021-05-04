قناة جزائرية تعتذر للشعب المغربي بسبب مسلسل

2021/05/04 | 07:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مغربيا اهتماما كبير بعد إقدام قناة جزائرية على وقف عرض مسلسل محلي اتهم صناعه بسرقة محتواه من بعض الأعمال المغربية التراثية.

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