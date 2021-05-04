طريق الهاوية -9- - نادية خلوف

2021/05/04 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف نبحث عن الحبّ .



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صدّقنا الرّوايات.



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نرغب أن نصطاده، نصافحه عن قرب، نراه أقرب إلى الجفاء .



الحبّ لا يعني أن تذوب في غريزتك هو أكبر من ذلك أن تتحدّث معي عنّي لا عنكأن تستوعب طموحي أن تترك لي الحرية في أن أكون أنا هذا ما أفعله لك هل يمكن أن تقابلني بالمثل؟ هل هذا شعر أم رأي يا مريم ؟ ليس مهماً ما يكون .



قرّرت أن أكتب كلّ مايمرّ في ذهني .



أرغب أن أفه ......





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