فيديو.. انهيار قطار في المكسيك لحظة عبوره جسرا معلقا

2021/05/04 | 08:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو، ليل الاثنين الثلاثاء، لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

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