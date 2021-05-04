روسيا: لـم نبدأ «حرب العقوبات» مع الغرب ومستعدون لإنهاء المواجهة

2021/05/04 | 08:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، أن موسكو لم تبدأ «حرب العقوبات» مع الغرب، لكنها مستعدة في أي لحظة لإنهاء هذه المواجهة العبثية بين الطرفين.



وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع قناة «روسيا»: «لقد أوضحنا أكثر من مرة أننا لم نبدأ حرب العقوبات هذه، لكننا مستعدون في أي لحظة للسير في طريق إنهاء هذه المواجهة التي لا معنى لها، والتي لن تكون نتيجة إيجابية لها ولا غالب ولا مغلوب».



وأوضحت زاخاروفا أن «الإجراءات التي تم اتخاذها ضد روسيا سيكون لها بلا شك تأثير سلبي على العلاقات الروسية مع الغرب وتقوض الثقة المتبادلة وتظلم آفاق تطبيعها».



وأضافت قائلة، «لسنا من المؤيدين لتشديد دوامة العقوبات، فإننا مع ذلك نقبل التحدي، ونرد بسرعة وبشكل هادف.



بناء علاقات معنا انطلاقا من مبادئ العدل والمساواة ورفض عامل القوة».

ويشار إلى أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبلدان الاتحاد الأوروبي، تدهورت على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم، في مارس/آذار من عام 2014، وفرض الغرب عقوبات على روسيا.

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