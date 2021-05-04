محافظ البصرة: لن يستطيع اي احد زرع الفتنة بين ابناء الشعب البصري

2021/05/04 | 08:33 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

في ذكرى شهادة الأمام علي ابن أبي طالب(ع) وضمن متابعات رئيس اللجنة الأمنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني لحل الكثير من الخلافات بين بعض العشائر، قام العيداني بزيارة لعدد من عشائر البصرة للتدخل وحل الكثير من المشاكل العشائرية كما شملت زيارة محافظ البصرة ديوان المرحوم الشيخ محمد صوب الله لاحياء الذكرى السنوية لوفاته حيث ساهم محمد صوب الله في حل الكثير من النزاعات العشائرية السابقة.

ووجه محافظ البصرة رسالة لكل العراق وابناء البصرة انه لن يستطيع اي احد جعل فتنة بين ابناء الشعب البصري لأنهم نسيج متكامل لبناء البصرة.

إلى ذلك، أصدر محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني تعزية بوفاة القيادي في تيار الحكمة الشيخ حميد معله الساعدي.

وقال «ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له الشيخ حميد معله الساعدي ونتقدم بالتعازي والمواساة لرحيل الفقيد ونبتهل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون».

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