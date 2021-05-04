حصيلة هجوم داعش على القوات الامنية في كركوك (صور)

2021/05/04 | 08:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، عن مقتل منتسبين من الجيش العراقي اثر تعرض لداعش جنوب كركوك.

وقال المصدر لـNRT عربية (4 ايار 2021)، ان منتسبين قتلو من الجيش العراقي احدهم ضابط برتبة ملازم اول اثر تعرض لعناصر داعش على منطقة وادي الشاي في محافظة كركوك."

وكان مصدر امني قد افاد، امس الاثنين، عن تعرض القوات الامنية الى هجوم مسلح من قبل داعش اسفر عن اصابة جريحين في كركوك.

وقال المصدر لـNRT عربية، ان "القوات الامنية من الجيش فق9 لواء 34 .ف4 تعرض لهجوم مسلح في وادي الشاي التابع لقضاء داقوق جنوبي كركوك، مضيفا "الهجوم اسفر عن اصابة 2 من الجنود كحصيلة اولية".

وفي منطقة بولداغ في كركوك ذكر مصدر امني، عن وقوع هجوم لعناصر داعش اسفر عن قتيل و3 جرحى بصفوف الحشد الشعبي.

وقال المصدر لـ NRT عربية، ان "هجوم لعناصر داعش على قرية بشير جنوبي قضاء داقوق في كركوك اسفر عن مقتل عنصر من الحشد واصابة 3 اخرين كحصيلة اولية".

واضاف المصدر ان المعارك مازالت مستمرة بين الحشد الشعبي وتنظيم داعش."

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