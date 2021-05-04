مهلة نتانياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية تنتهي اليوم

2021/05/04 | 08:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتهي، مساء الثلاثاء، المهلة المحددة لرئيس وزراء إسرائيل المكلف، بنيامين نتانياهو، لتشكيل الحكومة.

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