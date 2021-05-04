4 مشروبات تقضي على جفاف الفم خلال الصيام

2021/05/04 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

إن ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الحالية خاصة خلال صيام رمضان، يؤدي إلى جفاف الفم، ما يسبب إزعاجا للبعض، وهناك 4 مشروبات تقلل من جفاف الفم في أثناء الصيام.

1-العصائر الطبيعية

تناول العصائر الطبيعية بين وجبتي الإفطار والسحور مثل الموز والفراولة والعنب والجوافة، تساعد على إفراز اللعاب بصورة كبيرة وتقليل جفاف الفم في أثناء الصيام.

2-العرقسوس

يعتبرالعرقسوس المشروب الأساسي في رمضان عند الكثير في الوطن العربي لما له من فوائد في تقليل جفاف الفم، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من معدن البوتاسيوم، الذي يحافظ على توازن السوائل في الجسم، بالإضافة إلى قدرته على ضبط ضغط الدم وتنظيم ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية.

3-الحليب

يعمل حمض اللبنيك المتواجد في الحليب على الحفاظ على ترطيب الفم أثناء الصيام، إذا تم تناوله خلال وجبة السحور.

4-الماء

شرب 8 أكواب من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور، يعمل على ترطيب الفم وحماية الجسم من الإصابة بالجفاف خلال ساعات الصيام.

المصدر: سبوتنيك

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