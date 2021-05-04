التربية تكشف عن اجراءات تلقيح الملاكات التربوية والطلبة

2021/05/04 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، انها ملتزمة بالاجراءات الوقائية في الدوام الحضوري، فيما اشارت الى عدم وجود نية لتلقيح الملاكات التربوية والطلبة إجباريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لصحيفة الصباح تابعه NRT عربية (4 ايار 2021)، إن "الوزارة لم تتسلم اي اشعار رسمي من قبل وزارة الصحة يقضي بتلقيح الملاكات التربوية او الطلبة اجباريا".

واضاف أن "الوزارة تعمل على تطبيق الاجراءات الوقائية في المدارس خلال الدوام الحضوري"، مؤكدا "وجود سيطرة على الموقف العام بالمدارس وهناك التزام كبير من قبل الملاكات بتطبيق الاجراءات الوقائية".

واشار إلى أن "المختصين بالوزارة والمدراء العامين يناقشون دوريا الموقف التربوي واثر جائحة كورونا فيه".

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