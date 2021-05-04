2021/05/04 | 09:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

296 مشاهدة

توقع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن لا تكون هناك موازنة تكميلية لهذا العام، بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة.

وقال صالح في تصريح تابعه NRT عربية، (4 أيار 2021)، انه "لا أتوقع أن تكون هناك موازنة تكميلية، كون الموازنة العامة تعطلت كثيرا وأقرت منذ مدة قصيرة، وفي العادة يجب أن تقر موازنة البلد في بداية العام من أجل معرفة إيراداته لنصف العام، وعندها تتم معرفة هل نحتاج إلى موازنة تكميلية أم لا".

وأضاف، أن "ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة أن تكون هناك موازنة تكميلية، خاصة أن الموازنة العامة بنيت على عجز، وفرق الأسعار تنتفع به الدولة أفضل من الاقتراض"، مشيرا إلى أن "الموازنة التكميلية عادة ما تكون في شهر حزيران منتصف العام حتى تتم معرفة الإيرادات المالية بشكل أفضل".

واوضح صالح، ان "وضع البلد هو من يحدد هذا الأمر إذا ما كانت هناك مشاريع تحتاج إلى تنفيذ بعد أن تم تأجيلها وهي مهمة، فضلا عن وجود مشاريع مالية مؤجلة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يستبعد اقرار الموازنة التكميلية للعام الحالي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يستبعد اقرار الموازنة التكميلية للعام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).