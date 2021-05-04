2021/05/04 | 09:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الواردات النفطية للهند من أوبك تنخفض والعراق يحافظ على صدارته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/04 | 09:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الواردات النفطية للهند من أوبك تنخفض والعراق يحافظ على صدارته ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الواردات النفطية للهند من أوبك تنخفض والعراق يحافظ على صدارته ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).