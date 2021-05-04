ملك الأردن يستقبل وفدا أميركيا رفيعا

2021/05/04 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش ملك الأردن، عبدالله الثاني بن الحسين، سلسلة من القضايا مع وفد أميركي رفيع المستوى في العاصمة عمّان، الاثنين، بما في ذلك عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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