داعش يهاجم قوة للجيش في ديالى

2021/05/04 | 09:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم ارهابيون من تنظيم داعش فجر اليوم الثلاثاء، قوة للشرطة في محافظة ديالى.

وقال عباس احمد الناشط السياسي لـ PUKmedia، ان الارهابيين هاجموا قوات الشرطة في قرية تابعة لناحية جديدة في محافظة ديالى، مشيرا الى ان اشتباكا عنيفا اندلع بين قوات الشرطة والارهابيين مما ادى الى وقوع اصابات في صفوف الطرفين.

من جانب آخر هاجم ارهابيون قوة تابعة للحشد الشعبي في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك يوم امس.

PUKmedia / خاص

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